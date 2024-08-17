«Не надо ждать беды»: депутат рассказал, как поднять престиж профессии учителя

Ильдар Гильмутдинов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

Повысить престиж профессии учителя необходимо, «не дожидаясь беды», как это было в случае с медиками во время коронавирусной инфекции. О том, какие меры нужно предпринять, в интервью «Татарстан-24» рассказал депутат Государственной Думы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, за решение вопроса важно взяться на федеральном уровне, также «дорожная карта» должна быть сформирована у каждого субъекта.

«Педагогами уже занимаются, но пока недостаточно, — подчеркнул парламентарий. — Сейчас, к сожалению, выпускаются ребята, которые не хотят работать в школе. Мы работаем над повышением заработной платы, регионы работают с высшими учебными заведениями в плане приема и по целевому обучению, повышают стипендии».

Кроме того, добавил он, в школах создаются педагогические классы, по стране строятся общежития, повышается количество бюджетных мест. Так, на сегодня 65% одиннадцатиклассников имеют возможность выбрать бюджетную форму обучения.

Гильмутдинов напомнил, что в настоящее время 70% зарплаты педагогов за 18 часов — одну ставку — одинаковы по всей России. Однако оставшиеся 30% формируются на усмотрение самого субъекта, отсюда и такая разница с Москвой. «Но мы не можем равнять те потребности или затраты, которые присущи жизни в Москве на все регионы», — заключил депутат.