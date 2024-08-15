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Хадиуллин: В Татарстане на новый учебный год не хватает более 2 тыс. учителей
В Татарстане на предстоящий учебный год не хватает более 2 тыс. учителей. При этом ежегодно вузы и колледжи выпускают около 4 тыс. педагогов. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском совещании работников образования и науки.
«Только чуть более половины выпускников вузов, обучавшихся на бюджетной основе, трудоустраиваются по специальности. Среди выпускников педагогических колледжей процент трудоустройства выше и составляет 85%», – сказал он.
По мнению министра, подготовку педагогических работников необходимо приводить в соответствие с потребностями. «В прошлом году выпуск из наших вузов учителей математики и физики был в разы меньше потребности. Такая же ситуация складывается и в текущем году», – отметил докладчик.
Хадиуллин подчеркнул, что проблема нехватки учителей зачастую решается увеличением нагрузки. Сегодня почти треть педагогов имеют нагрузку более 1,5 ставки, в том числе свыше 50% учителей двух ключевых предметов – математики и русского языка. «Это, в свою очередь, не может не отражаться на качестве их работы и подготовки учащихся», – заметил министр.
Он добавил, что не полностью используются те инструменты, которые имеются для обеспечения школ педагогами. Так, ряд муниципалитетов при значительной потребности в учителях не подают ни одной заявки на целевое обучение.
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