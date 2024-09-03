Татарстан вошел в топ-5 лидеров по продажам новых автомобилей

Татарстан входит в топ-5 лидеров по продажам новых легковых автомобилей с января по август 2024 года. Об этом свидетельствует статистика Министерства промышленности и торговли России.

Так, число проданных автомобилей в республике составило 47 тысяч 928 шт. (5%). В число лидеров рейтинга наряду с Татарстаном вошли такие регионы, как Москва — 129 тысяч 438 шт. (13%), Московская область — 72 тысячи 892 шт. (7%), Санкт-Петербург — 59 тысяч 532 шт. (6%) и Краснодарский край — 51 тысяча 224 шт. (5%).

Всего с января по август этого года в России было продано 1 млн 173 тысячи 614 автомобилей в возрасте до 3 лет, что на 52% больше, чем за тот же период 2023 года.