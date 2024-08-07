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КАМАЗ с начала года увеличил выпуск грузовиков модели К5 в 1,5 раза
Количество выпущенных грузовиков КАМАЗ-54901 нового модельного ряда К5 в январе-июле 2024-го увеличилось в 1,5 раза – до 3,2 тыс. штук, пишет «Интерфакс».
В компании отметили, что планируют модернизировать производство, так как объем производства грузовиков модели К5 растет. Помимо этого, татарстанский производитель активно ищет альтернативных поставщиков и стремится к локализации, чтобы стать более устойчивым к санкциям.
Ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин говорил, что в компании продолжают расширять линейку модели К5. Этот грузовик отличается более узкой кабиной и меньшим по мощности двигателем.
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