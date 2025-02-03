Татарстан вошел в топ-25 регионов по размеру банковских вкладов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан заняла 23-е место среди регионов России по размеру банковских вкладов населения, поднявшись за 2024 год на три позиции. Исследование провели эксперты РИА Новости.

При составлении рейтинга специалисты опирались на данные Центрального банка и Росстата. Регионы были ранжированы по объему вкладов (c учетом счетов эскроу) на душу населения на 1 января 2025 года. Кроме того, учитывалось отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам и прирост вкладов за 2024 год.

В среднем на жителя Татарстана приходится 333,1 тыс. рублей вкладов в банках по сравнению с 260,7 тыс. годом ранее. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам составляет в республике 5,6. С 1 января 2024 по 1 января 2025 года объем вкладов вырос на 27,8%.

Соседями Татарстана по рейтингу стали Республика Коми (22-е место, объем вкладов на душу населения — 334,2 тыс. рублей, отношение их к номинальным доходам — 5,6, прирост за год — 17,4%) и Воронежская область (24-е место, объем вкладов на душу населения — 330,2 тыс. рублей, отношение их к номинальным доходам — 6,6, прирост за год — 23,5%).

Лидером среди регионов осталась Москва (объем вкладов на душу населения — 1 млн 746,4 тыс. рублей, отношение их к номинальным доходам — 13,3, прирост за год — 29,2%). Второе и третье места удержали Санкт-Петербург (объем вкладов на душу населения — 821,0 тыс. рублей) и Ненецкий автономный округ (631,5 тыс.).

Далее в порядке убывания разместились регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока: Магаданская область, Камчатский край, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Приморский край.

Антилидерами по-прежнему оказались Ингушетия (объем вкладов на душу населения — 24,6 тыс. рублей, их отношение к номинальным доходам — 0,9) и Чечня (объем вкладов на душу населения — 29,6 тыс. рублей, их отношение к номинальным доходам — 0,9).

Остальные аутсайдеры большей частью тоже остались прежними. Это республики Северного Кавказа и Южной Сибири — Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Тыва, Калмыкия, Алтай, Адыгея, Северная Осетия — Алания, а также Севастополь.