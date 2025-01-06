В Татарстане объем вкладов впервые превысил 1 трлн рублей

В 2024 году объем вкладов населения в банках, работающих на территории Татарстана, впервые превысил 1 трлн рублей. Это произошло уже к сентябрю, а к началу ноября сумма средств на депозитах осталась примерно на том же уровне, сообщает РБК-Татарстан со ссылкой на данные Банка России.

За год объем вкладов в республике увеличился на 31%: с 803,5 млрд рублей на 1 ноября 2023 года до 1,05 трлн — на аналогичную дату 2024-го. С января 2024-го он вырос на 20,5%, а за отдельно взятый октябрь — на 1,4%.

При этом Татарстан лидирует по сумме сбережений на депозитах среди всех регионов Приволжского федерального округа. На республику приходится 16% от общего объема средств граждан, хранящихся в банках ПФО (это более 6,5 трлн рублей). На втором месте находится Нижегородская область (955,6 млрд рублей), на третьем — Самарская (901,6 млрд).

В целом по России Татарстан занимает седьмое место по объему средств граждан, хранящихся в банках. РТ опережают Москва (15,9 трлн рублей), Санкт-Петербург (3,59 трлн), Московская область (2,8 трлн), Краснодарский край (1,5 трлн), Свердловская (1,2 трлн) и Тюменская (1,07 трлн) области.

«Объем средств населения в банках России на начало декабря составил свыше 52,9 трлн рублей, что обеспечило прирост 16,5%. Есть расчеты, что только проценты по вкладам в следующем году составят около 7 трлн», — прокомментировал имеющиеся тренды доцент, заместитель заведующего базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Столяров.