Татарстан вошел в первую тридцатку регионов по размеру банковских вкладов

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Республика Татарстан заняла 26-е место среди регионов России по размеру банковских вкладов населения. Исследование провели эксперты РИА Новости.

При составлении рейтинга специалисты исходили из данных Центрального банка и Росстата. Регионы были ранжированы по объему вкладов (c учетом счетов эскроу) на душу населения по состоянию на 1 января 2024 года. Также учитывалось отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам и прирост вкладов за 2023 год.

Оказалось, что на жителя Татарстана в среднем приходится 260,7 тыс. рублей вкладов в банках. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам составляет в республике 5,5. С 1 января 2023 по 1 января 2024 года объем вкладов вырос на 21,9%.

Соседями Татарстана стали Краснодарский край (25-е место, объем вкладов на душу населения — 260,8 тыс. рублей, отношение вкладов к номинальным доходам — 5,1, прирост за год — 39%) и Рязанская область (27-е место, объем вкладов на душу населения — 257,8 тыс. рублей, отношение вкладов к номинальным доходам — 7,5, прирост за год — 24,8%).

Лидером рейтинга предсказуемо оказалась Москва (объем вкладов на душу населения — 1 млн 351,4 тыс. рублей, отношение вкладов к номинальным доходам — 13,9, прирост за год — 23,8%). Ставшим вторым Санкт-Петербург отстал от столицы страны в два раза (объем вкладов на душу населения — 679,4 тыс. рублей, отношение вкладов к номинальным доходам — 10,5, прирост за год — 20,4%).

Далее в порядке убывания разместились регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока: Ненецкий автономные округа, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Мурманская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ.

Аналитики объяснили первую позиция столицы в первую очередь тем, что здесь наблюдается высокая концентрация самых состоятельных граждан России. В Москве проживает примерно 10% населения РФ, но при этом на город приходится более трети всех банковских вкладов.

Абсолютным аутсайдером стала Ингушетия с объемом вкладов на душу населения в 22,1 тыс. рублей, а их отношение к номинальным доходам — 1,1. Немногим лучше ситуация в Чечне (объем вкладов на душу населения — 27,6 тыс. рублей, отношение вкладов к номинальным доходам — 0,9).

В последней десятке также оказался представлен ряд других республик, прежде всего — Северного Кавказа и Южной Сибири: Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Тыва, Калмыкия, Адыгея, Алтай и Крым.