Татарстан вошел в топ-15 регионов с минимальной долей расходов на ЖКХ

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Республика Татарстан по итогам 2023 года заняла 12-е место среди регионов России по доле затрат на жилищно-коммунальные услуги в потребительских расходах, поднявшись на девять позиций по сравнению с предшествующим годом. Таковы результаты исследования, проведенного РИА Рейтинг.

Доля расходов среднестатистической семьи, живущей в РТ, на оплату ЖКУ и топлива для освещения и отопления жилья составила 7,7%, уменьшившись на 1,4% в годовом выражении. Эти затраты в 2023 году равнялись 4428,6 рубля.

Соседями Татарстана стали республики Хакасия (доля расходов на ЖКУ — 7,7%, 4069,4 рубля затрат) и Адыгея (7,9% расходов, 4273,9 рубля затрат). Они разместились на 11-й и 13-й строчках рейтинга. При этом в Хакасии траты на коммуналку снизились на 0,1%, а в Адыгее — на 0,8%.

В разных регионах России доля затрат на ЖКХ в 2023 году составляла от 6,3% до 14,0%. По мнению экспертов, такая разница обусловлена уровнем совокупных потребительских расходов семей, величиной тарифов, степенью газификации и объемом потребления коммунальных услуг, который во многом зависит от климатических условий.

Наименьшая доля затрат на услуги ЖКХ по итогам 2023 года отмечена в Астраханской области (6,3%), Калмыкии (6,6%) и Дагестане (6,7%), наибольшая — в Чукотском автономном округе (14,0%), Бурятии (13,4%) и Амурской области (13,3%). В 60 субъектах Федерации она меньше 10%, в 25 — больше.

В целом по стране доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах в 2023 году уменьшилась на 0,6% по сравнению с 2022-м, до 9,4%. В денежном выражении больше всех остальных платили за услуги ЖКХ жители Магаданской области (10 341,2 рубля), а меньше — жители Калмыкии (3167,6 рубля).