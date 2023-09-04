Татарстан вошел в топ-30 регионов с минимальной долей расходов на ЖКХ

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарстан по итогам 2022 года занял 21-е место среди регионов России по доле затрат на жилищно-коммунальные хозяйство в потребительских расходах. Таковы результаты исследования, проведенного РИА Рейтинг.

Доля расходов среднестатистической семьи, живущей в республике, на жилищно-коммунальные услуги составила 9,1%, уменьшившись на 0,5% в годовом выражении. Затраты на ЖКУ и топливо для освещения и отопления жилья в 2022 году равнялись 4214 рублям.

Соседями РТ стали Калужская (доля расходов на ЖКУ 9,1%, 4006 рублей затрат) и Кировская (те же 9,1% расходов, 3946 рублей затрат) области. Они разместились на 20-й и 22-й строчках рейтинга. При этом в Калужской области траты на коммуналку выросли на 1,4%, а в Кировской снизились на 1,5%.

В разных регионах России доля затрат на ЖКХ в 2022 году составляла от 6,2% до 13,7%. По мнению экспертов, такая разница обусловлена уровнем совокупных потребительских расходов семей, объемом потребления ЖКУ и величиной тарифов.

Наименьшая доля затрат на услуги ЖКХ по итогам 2022 года отмечена в Дагестане (6,2%), Курской области (6,6%) и Севастополе (6,7%), наибольшая — в Магаданской области (13,7%), Камчатском крае (13,5%) и Чукотском автономном округе (13,4%). В 48 субъектах Федерации она меньше 10%, в 37 — больше.

В целом по стране доля затрат на ЖКУ в потребительских расходах в 2022 году уменьшилась на 0,4% по сравнению с 2021-м, до 10%. Сокращение отмечено в 62 регионах, увеличение — в 21, в Москве и Сахалинской области эта доля осталась неизменной. Самый ощутимый спад зафиксирован в Свердловской области (-2,1 процентных пункта), самый заметный рост — в Ямало-Ненецком автономном округе (+1,6 пункта).

В денежном выражении больше остальных платят за услуги ЖКХ жители Москвы (траты средней семьи на коммуналку в столице составляли 9925 рублей в месяц), меньше — жители Калмыкии (3032 рубля в месяц).

«<…> при сохранении роста совокупных потребительских расходов доля расходов населения на ЖКУ в 2023 году может снизиться», — утверждают специалисты.