Минпромторг Татарстана назвал специалистов — лидеров по уровню зарплат

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, специалисты, связанные с нефтедобычей, нефтепереработкой и машиностроением, получают самые высокие зарплаты. Об этом на пресс-конференции в рамках пресс-тура «Татарстан — республика достижений» сказал первый замглавы Минпромторга РТ Родион Карпов.

«Если говорить о зарплате, то в среднем по промышленности лидерами являются наши нефтедобытчики, нефтепереработчики, машиностроители и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Ни для кого не секрет, что сейчас и зарплаты выросли, и заказов стало больше <...> Зарплаты повышаются ежегодно не на 5–10%, а достаточно существенно, практически на 20%», — сказал Карпов.

По его словам, промышленности Татарстана в ближайшие семь лет необходимо еще 60 тыс. специалистов. Для решения дефицита кадров нужно популяризовать человека труда.

«Чтобы человек отучился, получил диплом. Он должен пойти работать 1-3 года, и скорее всего, он здесь останется, свяжет свою жизнь с предприятием, — рассуждает Карпов. — Во-вторых, если человек не поработал по диплому, фактически он в своем учебном заведении просто потерял 5-6 лет. Через 3-6 лет он уже на завод не вернется, не восстановит свою компетенцию, которую он получал».

Он отметил, что в республику сегодня активно съезжаются жители других регионов России.

«Предприятия дают подъемные, обеспечивают жильем молодых специалистов, есть иные меры поддержки. Есть потребность в кадрах, но благодаря руководителям предприятий, коллективам предприятий все поставленные перед нашей промышленностью задачи исполняются в 100-процентном объеме», — заключил спикер.

В Татарстане завершилась серия пресс-туров «Татарстан — республика достижений», в рамках которых были организованы пресс-конференции с участием депутатов Госсовета, где журналисты смогли задать вопросы по теме промышленности, торговли и внешнеэкономической деятельности республики, сельского хозяйства, здравоохранения, соцподдержки, образования и экологии.