Татарстан вошел в топ-10 регионов России по уровню доходов населения

Фото: © «Татар-информ»

Республика Татарстан по итогам апреля — июня 2023 года заняла девятое место среди регионов России по уровню доходов населения. Исследование провели эксперты РИА Новости, основываясь на данных Росстата.

В Татарстане во II квартале текущего года соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного потребительского набора составило 2,89. Среднедушевые доходы равнялись 51,3 тыс. рублей в месяц, продемонстрировав рост на 11,5% в годовом выражении.

Соседями Татарстана оказались Сахалинская (восьмое место, среднедушевые доходы — 74,4 тыс. рублей в месяц, их соотношение с потребительским набором — 3,02) и Московская (десятое место, среднедушевые доходы — 63,3

тыс. рублей в месяц, их соотношение с потребительским набором — 2,8) области.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ (среднедушевые доходы — 140,3 тыс. рублей в месяц, их соотношение с потребительским набором — 5,9). Далее в порядке убывания разместились другие регионы Крайнего Севера: Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область.

Москва (среднедушевые доходы — 99,6 тыс. рублей в месяц, их соотношение с потребительским набором — 3,46) заняла лишь пятое место, Санкт-Петербург (среднедушевые доходы — 71,1 тыс. рублей в месяц, их соотношение с потребительским набором — 3,15) стал шестым. На седьмом месте — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Абсолютным аутсайдером оказалась Карачаево-Черкесия, где среднедушевые доходы по итогам II квартала этого года составили 21,5 тыс. рублей в месяц, а их соотношение с потребительским набором — 1,15. Чуть лучше ситуация в Тыве, Ингушетии, Калмыкии и Ставропольском крае.

«<…> медианное значение соотношения среди исследуемых субъектов РФ составляет 2, то есть в среднем на одного жителя обычного российского региона приходится доход на уровне двух стандартных потребительских наборов расходов», — отмечают составители рейтинга.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан улучшил свои позиции по уровню материального благополучия. До этого Казань вошла в топ-30 российских городов по уровню зарплат.