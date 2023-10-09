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РИА Рейтинг: Татарстан улучшил свои позиции по уровню материального благополучия
РИА Рейтинг ранжировал регионы России по уровню материального благополучия населения в 2022 году.
В сравнении с 2021 годом Республика Татарстан улучшила свои показатели с 50,79 до 57,08 балла.
Верхние строчки списка заняли Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область, нижние — Ингушетия и Тыва.
Учитывались различные показатели благополучия жителей регионов, доходы сопоставляли с ценой минимального набора продуктов и с ипотекой, доля населения за чертой бедности и многое другое.
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