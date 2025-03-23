Татарстан вошел в число российских регионов – лидеров в сфере ИИ

Иннополис

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Среди регионов России, которые преуспевают в создании технологий искусственного интеллекта, лидируют Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Новосибирская область. Об этом заявили в РАНХиГС при Президенте РФ, сообщает РИА Новости.

«В топ-5 регионов-лидеров по потенциалу создания технологий ИИ вошли крупнейшая агломерация Москва, а также и несколько регионов – креативных ядер: Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Новосибирская область», – отметили в Президентской академии.

В пяти этих субъектах Федерации сосредоточено примерно 66% всех исследовательских групп в сфере ИИ, 54% образовательных программ и 75% организаций-разработчиков (в отдельно взятой столице страны – более половины, 55%). На данные регионы также приходится около 63% компаний, разрабатывающих программное обеспечение, 74% их работников и 83% выручки.

«<...> у отдельных регионов, проводящих активную политику по внедрению и распространению ИИ, есть шанс преодолеть «эффект колеи», – заметил директор Центра экономической географии и регионалистики РАНХиГС Степан Земцов.

Вместе с тем он предположил, что, судя по нынешнему распространению связанной с нейросетями технологической волны, сочетание достаточно отличающихся друг от друга типов регионов, скорее всего, сохранится и в будущем.

Дело в том, что, по словам Земцова, заниматься разработкой искусственного интеллекта где угодно не получится: подобные работы концентрируются в научно-технологических центрах с разнообразной экономикой, развитым сектором высоких технологий, крупнейшими университетами и исследовательскими центрами.