Рамис Латыпов: ИИ не заменит певцов, но может конкурировать в качестве песен

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Нейросети не смогут заменить артистов в татарской эстраде, но могут конкурировать по качеству композиций, поделился главный редактор сайта «Интертат» Рамис Латыпов на презентации первого, созданного нейросетью татарского музыкального клипа.

Клип изготовлен с применением нейросетей, специализирующихся на генерации изображений, их оживлении. Сценарий клипа, текст и музыка к песне созданы ИИ, вокал также сгенерирован нейросетью.

«Наверняка вы слышали песни такого типа. Есть исполнители, которые вовсе не попадают в ноты, на их фоне песня от нейросети звучит даже лучше. И текст несет более глубокий смысл. Не хочу сказать, что нейросеть заменит некоторых певцов на татарской эстраде, это своего рода эксперимент. Если кому-то составит конкуренцию, значит, у этого артиста уровень исполнения не выше чем у нецйросети», - сказал Рамис Латыпов.

Он также добавил, что искусственный интеллект все время совершенствуется, и старается внести что-то новое в каждую сгенерированную им композицию.

«А есть такие композиторы, аранжировщики - повторяются в своем творчестве, будто штампуют песни. Даже по вступлению можно угадать, чья это песня», - отметил он.

Блогер Фагиля Шакирова поинтересовалась, готовы ли создатели «нейропесни» продать ее, если найдется желающий приобрести авторские права.

«Мы - продюсерский центр, конечно продадим. Ее делает программа, и она бесплатная. Можно выбрать ритм песни, ее жанр», - ответил полушутя Рамис Латыпов.

Журналист «Сююмбике» Чулпан Галиахметова отметила, что искусственный интеллект говорит на татарском с акцентом, и поинтересовались, удастся ли когда-нибудь избавиться от акцента.

«Чем больше людей будет пользоваться ИИ, тем лучше будет у него речь. Наша цель заключается именно в этом - привлечь как можно больше людей к применению искусственного интеллекта. На самом деле, его уже используют. Но представляют песни, созданные им, как свои собственные. Мы сразу говорим: эта песня, созданная нейросетью. Ни исполнителя, ни видео в жизни не существует», - отметил Рамис Латыпов.

Он также напомнил, что в первые годы внедрения интернета общественность относилась к нему с опаской.

«Кто-то считал, что интернет - это от черта, и татарам он не нужен, нам надо, чтобы на бумаге. Но интернет есть, его не уничтожить, им надо пользоваться», - подчеркнул Рамис Латыпов.

В «Татмедиа» сегодня представили песню и видеоклип «Ясалма» («Искусственный»), с нуля созданные нейросетью. Клип подготовлен продюсерским центром «Интертат». Продюсер – Рамис Латыпов, генерация фото, видео – Айнур Замалетдинов, текст песни, мелодия, вокал, видео созданы искусственным интеллектом.

Зиля Мубаракшина