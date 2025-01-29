Татарстан вошел в число регионов с наибольшей нехваткой кадров

Республика Татарстан вошла в число регионов России, где до 2030 года необходимо привлечь наибольшее количество кадров. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на правительственном часе в Совете Федерации, передает «Интерфакс».

Помимо Татарстана, речь идет о таких субъектах Федерации, как Москва, Ставропольский край, Московская и Ростовская области, Краснодарский край, Пермский край, перечислил глава Минтруда России.

Прогноз кадровой потребности в отраслевом, региональном и профессионально-квалификационном разрезах составлен впервые, заметил он.

В целом по стране до 2030 года по сравнению с 2022-м необходимо дополнительно вовлечь в занятость 3,1 млн человек.

По словам министра, наибольшее количество специалистов необходимо привлечь в обрабатывающее производство, транспортировку и хранение, индустрию гостеприимства, профессиональную деятельность и науку.

«При этом внутри практически каждой производственной отрасли мы видим рост потребности в квалифицированных рабочих и IT-специалистах», — уточнил Котяков.

На данный момент, по оценке министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, рынку труда республики не хватает 37,2 тыс. человек.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.