Татарстан вошел в число регионов с наибольшей нехваткой кадров
Республика Татарстан вошла в число регионов России, где до 2030 года необходимо привлечь наибольшее количество кадров. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на правительственном часе в Совете Федерации, передает «Интерфакс».
Помимо Татарстана, речь идет о таких субъектах Федерации, как Москва, Ставропольский край, Московская и Ростовская области, Краснодарский край, Пермский край, перечислил глава Минтруда России.
Прогноз кадровой потребности в отраслевом, региональном и профессионально-квалификационном разрезах составлен впервые, заметил он.
В целом по стране до 2030 года по сравнению с 2022-м необходимо дополнительно вовлечь в занятость 3,1 млн человек.
По словам министра, наибольшее количество специалистов необходимо привлечь в обрабатывающее производство, транспортировку и хранение, индустрию гостеприимства, профессиональную деятельность и науку.
«При этом внутри практически каждой производственной отрасли мы видим рост потребности в квалифицированных рабочих и IT-специалистах», — уточнил Котяков.
На данный момент, по оценке министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, рынку труда республики не хватает 37,2 тыс. человек.