Коробченко: Надо использовать опыт СССР для привлечения кадров в промышленность
Чтобы привлечь кадры в промышленность, необходимо обратиться к советскому опыту создания преференций для рабочих. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» заявил вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.
«Я не предлагаю повысить самозанятым налоги, а говорю об улучшении условий в промышленности, для того чтобы люди переходили туда. Нужно обратиться к советскому опыту», — подчеркнул руководитель Минпромторга РТ.
Одним из путей привлечения кадров Коробченко назвал предоставление жилья. По его мнению, для этого «необходима программа с участием региональных, федеральных властей и самих предприятий».
В качестве примера министр сослался на опыт Татарстана по строительству жилья с участием Госжилфонда РТ. Первый арендный дом для КАМАЗа уже сдан, напомнил он.