Коробченко: Надо использовать опыт СССР для привлечения кадров в промышленность

Чтобы привлечь кадры в промышленность, необходимо обратиться к советскому опыту создания преференций для рабочих. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» заявил вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Я не предлагаю повысить самозанятым налоги, а говорю об улучшении условий в промышленности, для того чтобы люди переходили туда. Нужно обратиться к советскому опыту», — подчеркнул руководитель Минпромторга РТ.

Одним из путей привлечения кадров Коробченко назвал предоставление жилья. По его мнению, для этого «необходима программа с участием региональных, федеральных властей и самих предприятий».

В качестве примера министр сослался на опыт Татарстана по строительству жилья с участием Госжилфонда РТ. Первый арендный дом для КАМАЗа уже сдан, напомнил он.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.