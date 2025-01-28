Дефицит кадров в Татарстане может сократиться через три — пять лет

Наблюдающийся в Татарстане дефицит трудовых ресурсов может уменьшиться за счет роста производительности труда, но значимые результаты будут достигнуты лишь через три — пять лет. Об этом заявил председатель оргкомитета саммита HR-директоров, основатель Клуба крупнейших работодателей Александр Лебедев, сообщает РБК-Татарстан.

По мнению специалиста, будет увеличиваться число женщин в профессиях, традиционно считающихся мужскими, и количество работников предпенсионного возраста. Также компании будут стараться расширять автоматизацию и внедрять механизмы искусственного интеллекта.

Вместе с тем рост заработных плат замедлится по сравнению с 2023 и 2024 годами. «<...> предприятия в значительной степени исчерпали возможности для дальнейшего повышения», — пояснил Лебедев.

С ним согласна и директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова. По ее мнению, темп роста зарплат будет сопоставим с темпами инфляции.

На данный момент, по оценке министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, рынку труда республики не хватает 37,2 тыс. человек.