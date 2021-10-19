Татарстан войдет в число пилотных регионов для запуска электронных паспортов
Республика Татарстан станет одним из трех пилотных регионов России, где до конца 2022 года начнут внедрять электронные паспорта. Об этом сообщает телеканал «Известия».
Помимо Татарстана, первыми к запуску электронных паспортов приступят Москва и Московская область. Замена бумажного документа на электронный будет добровольной.
Новый документ будет состоять из двух взаимосвязанных элементов. Его владелец будет получать смарт-карту и приложение с QR-кодом.
Накануне возможное пробное введение электронных паспортов уже в следующем году анонсировал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, о чем сообщало ИА «Татар-информ».
«Я очень надеюсь, что до конца следующего года мы в трех субъектах сможем уже выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой», — заявил он.
О возможном использовании Татарстана в качестве пилотной площадки при введении электронных паспортов Шадаев рассказал еще в сентябре, выступая на марафоне «Новое Знание» в Иннополисе.