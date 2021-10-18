Электронные паспорта в 2022 году могут появиться у жителей трех регионов России

В трех российских регионах могут ввести электронные паспорта уже в следующем году. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, сообщает РИА Новости.

Министр пояснил, что документ будет представлен в двух видах — это смарт-карта с чипом и мобильное приложение с QR-кодом. Второй вариант можно будет использовать в некоторых случаях, к примеру, в магазине при покупке алкоголя.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года мы в трех субъектах сможем уже выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой», — рассказал Шадаев.