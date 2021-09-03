Татарстан может стать пилотной площадкой по вводу цифровых паспортов

Татарстан станет пилотной площадкой по вводу электронных паспортов. Тестовый режим будет запущен в 2022 году в трех регионах — среди них также Москва и Подмосковье. Об этом рассказал глава Минцифры страны Максут Шадаев.

«[В качестве пилотных регионов] обсуждаются Москва, Московская область, Татарстан. Обсуждаются первые три региона, которые в следующем году должны запуститься», — пояснил министр.

По его словам, график замены бумажного паспорта на смарт-карту и на мобильный ID будет определен до конца 2021-го.

«Это только добровольная история, кто готов будет, кто захочет, тот сможет выбрать новый формат», — цитирует Шадаева ТАСС.