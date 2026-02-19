Татарстан вновь вошел в топ-5 регионов РФ по качеству жизни по версии АСИ

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Республика Татарстан по итогам 2025 года вновь вошла в топ-5 регионов – лидеров рейтинга качества жизни, составленного Агентством стратегических инициатив. Об этом на заседании наблюдательного совета АСИ рассказала генеральный директор агентства Светлана Чупшева.

«В этом году у нас в пятерку лидеров рейтинга качества жизни вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Республика Татарстан, Сахалинская область», – перечислила докладчица (цитата по ТАСС).

Чупшева пояснила, что при составлении рейтинга помимо оценки статистических показателей были учтены итоги опроса почти 345 тыс. человек. Отдельные опросы проводились среди представителей молодежи, многодетных семей, людей с инвалидностью – чтобы оценить достаточность и эффективность мер поддержки, добавила она.

При этом в рейтинге 2025 года Татарстан опустился на одну позицию, поменявшись местам с Тюменской областью. Бывший по итогам 2024-го пятым Ханты-Мансийский автономный округ – Югра теперь стал шестым, а Сахалинская область поднялась с седьмого места на пятое.

Рейтинг качества жизни формируется Агентством стратегических инициатив начиная с 2021 года. На этот раз он составлялся по обновленной методологии, синхронизированной в том числе с национальными целями развития России.

В рейтинге по итогам 2021 года Татарстан занимал пятое место, 2022-го – шестое, 2023-го – вновь пятое.

Накануне вечером Раис РТ Рустам Минниханов принял участие в очередном заседании наблюдательного совета АСИ. Президент РФ Владимир Путин вновь назначил его членом набсовета.