Минниханов переназначен членом набсовета Агентства стратегических инициатив

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов переназначен членом наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Помимо Раиса РТ, в состав набсовета вошли еще 17 человек, в основном – политиков, чиновников и представителей бизнес-сообщества.

Это министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, руководитель Сбербанка Герман Греф, помощник Президента РФ Алексей Дюмин, президент «Опоры России» Александр Калинин, глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр транспорта РФ Андрей Никитин, вице-премьер РФ Александр Новак, заместитель главы Администрации Президента РФ Максим Орешкин, президент «Деловой России» Алексей Репик, министр экономического развития РФ Максим Решетников, мэр Москвы Сергей Собянин, спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, президент РСПП Александр Шохин и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Ранее членов наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив утверждало Правительство России, но в начале февраля Путин своим указом передал соответствующие полномочия себе как главе государства. Президент РФ возглавляет наблюдательный совет АСИ и регулярно участвует в мероприятиях агентства.

Рустам Минниханов является членом набсовета АСИ с 2011 года. Накануне вечером он принял участие в очередном его заседании, о чем сообщал «Татар-информ».