Минниханов принял участие в заседании набсовета АСИ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня вечером принял участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, состоявшемся в Москве. Провел заседание Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Я очень рассчитываю, что вы (АСИ – прим. Т-и) и дальше будете вносить значимый и заметный вклад в долгосрочное, устойчивое развитие регионов и муниципалитетов, а значит, всей страны», – заявил, в частности, глава государства.

Российский лидер призвал также работать над повышением рождаемости на уровне субъектов Федерации. «Просил бы сегодня особо остановиться на опыте регионов – лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей. Лучшие практики нужно распространять, включать в региональные программы повышения рождаемости», – отметил он.

Кроме того, Президент сообщил, что власти страны будут содействовать переезду иностранцев, представляющих интерес для государства. «Будем оказывать содействие в переезде в Россию и иностранных граждан. Эту работу мы уже начали в отношении людей, которые разделяют традиционные ценности российские, нашу культуру, обычаи», –сказал он (цитата по ТАСС).

Помимо этого, Путин посетовал, что будто бы устраненные административные барьеры для бизнеса постоянно возрождаются, а численность бюрократического аппарата растет. «Как ни странно, они, эти барьеры, постоянно восстанавливаются и нарастают. Это так же, как сокращение избыточного административного аппарата. Мы проходили это многократно», – признал он.

Президент РФ также поздравил Светлану Чупшеву с переназначением на должность руководителя Агентства стратегических инициатив. Та в свою очередь выступила с основным докладом, представив в том числе топ-20 регионов Национального рейтинга качества жизни, который ежегодно формирует АСИ.

Перед началом заседания Владимир Путин в сопровождении Светланы Чупшевой и своего помощника Максима Орешкина осмотрел выставку, посвященную результатам и перспективам реализации пяти национальных инициатив АСИ: социальной, технологической, предпринимательской, кадровой и экологической.

На центральном стенде Путину представили лидеров рейтингов АСИ среди регионов. В качестве примера комплексного инфраструктурного развития был показан результат инвестиционного проекта группы компаний «Дымов», реализованный в Суздале.

Об успешных региональных практиках, существенно повышающих качество жизни граждан, российскому лидеру рассказали на стенде национальной социальной инициативы. Стенд национальной технологической инициативы был посвящен развитию беспилотной авиации, а стенд национальной кадровой инициативы – работе с молодёжью.

В контексте экологической, предпринимательской и климатической инициатив агентства Путин ознакомился с результатами рейтинга качества жизни по направлению «Экология» и рейтинга состояния инвестклимата. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин доложил о реализации Стратегии устойчивого развития Приазовья.

С проектами специализированной выставки в числе других руководителей регионов и представителей организаций по поддержке малого и среднего бизнеса ознакомился и Рустам Минниханов.