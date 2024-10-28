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Татарстан вновь вошел в топ-3 регионов России по научно-технологическому развитию
Республика Татарстан по итогам 2023 года заняла третье место в рейтинге регионов России по науке и технологиям. Ее опередили только Москва и Санкт-Петербург, следует из исследования РИА Новости.
Татарстан набрал 69,44 рейтинговых балла. Республика «занимает первое место в стране по инновационной активности организаций по итогам 2023 года, а также высокие позиции по другим показателям».
Петербург с 70,99 балла лишь ненамного опередил Татарстан. Москва лидирует с большим отрывом — у столицы страны 81,15 балла.
В первую десятку субъектов Федерации по научно-технологическому развитию в порядке убывания также вошли Нижегородская, Московская, Самарская области, Пермский край, Тульская, Ульяновская и Свердловская области.
Антилидерами рейтинга стали Ингушетия, Еврейская автономная область и Чечня. Чуть лучше результаты у Хакасии и Карачаево-Черкесии.
Эксперты агентства отмечают, что в прошлом году на фоне сохраняющихся санкций и процессов импортозамещения в сфере инновационного развития России произошли положительные изменения. Так, доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров и услуг по итогам 2023 года выросла на 0,9 процентного пункта и достигла 6%. Инновационная активность организаций увеличилась на 0,3 процентного пункта, до 11,3%.
Вместе с тем, по мнению специалистов, позиции субъектов Федерации в рейтинге вряд ли претерпят существенные изменения, причем это особенно касается лидеров и аутсайдеров. Налаживание высокотехнологичных производств, внедрение инноваций, развитие научной базы — процесс долгосрочный и требующий существенных изменений в экономике регионов, констатирует агентство.
В Республике Татарстан 2024 год по решению Раиса РТ Рустама Минниханова объявлен Годом научно-технологического развития. В России при этом продолжается десятилетие науки и технологий.
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