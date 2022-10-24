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Ру Тат
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Технологии
24 октября 2022  07:29

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по научно-технологическому развитию

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Татарстан оказался на третьем месте в рейтинге российских регионов по науке и технологиям. Обогнали республику только Москва, как и в прошлом году занявшая первое место, и Санкт-Петербург, следует из исследования РИА Новости.

Сразу за Татарстаном в рейтинге следуют Нижегородская область (4 место), Московская область (5 место). Башкортостан в десятку лидирующих регионов не вошел – республика оказалась на 11-м месте, уступив на одну позицию Свердловской области.

Последние места заняли Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Хакасия.

По мнению авторов рейтинга, уровень инновационной активности в России по-прежнему невысокий. Согласно исследованию, показатель, рассчитываемый как отношение числа инновационно-активных организаций к их общему числу, составляет лишь 11,9%.

В числе основных преград для роста инновационной составляющей в экономике эксперты называют высокую стоимость заемных ресурсов, разработки и внедрения новых решений, а также слабую материальную заинтересованность ученых и инженеров. 

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