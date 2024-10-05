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Экономика 5 октября 2024 07:00

Реальные зарплаты в Татарстане выросли на 11,3%

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Реальные зарплаты в Татарстане выросли на 11,3%

За первые семь месяцев 2024 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, выросла на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Это следует из доклада о социально-экономическом развитии республики, подготовленного Татарстанстатом.

Среднемесячная номинальная заработная плата в январе — июле составила 70 270,3 рубля. Она увеличилась на 20,1% по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года.

Вместе с тем в отдельно взятом июле реальная зарплата татарстанцев выросла на 15,4% год к году и лишь на 0,1% месяц к месяцу.

В свою очередь номинальная зарплата жителей республики в июле достигла уровня в 74 986,3 рубля, увеличившись на 25,9% в годовом выражении и на 1,2% — в месячном.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-20 городов с самыми высокими зарплатами.

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#уровень зарплат #татарстанстат
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