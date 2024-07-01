Татарстан стал 11-м в России по доходам населения

Татарстан занял 11-е место в рейтинге российских регионов по доходам населения в 2024 году. Об этом говорят данные статистики, приведенные РИА Новости.

Отмечается, что на свои доходы жители республики смогут приобрести 2,22 фиксированного набора товаров и услуг. При этом доля населения за чертой бедности в регионе составляет 4,6% — показатель за год снизился на 0,4%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Соотношение медианных доходов его жителей к фиксированному набору товаров и услуг составило 3,96. Второе место занял Ненецкий автономный округ — 3,45, а третье — Чукотский АО — 2,89.

На последних строчках оказались Карачаево-Черкесия и Ингушетия, доходы населения в которых позволяют приобрести 1,1 фиксированного набора. Доля населения за чертой бедности в первой равна 20,6%, во второй — 27,7%.