Татарстан — в числе лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Сегодня в Москве в рамках «Транспортной недели» наградили регионы, лидирующие по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем, 2024 году. Республика Татарстан получила диплом «За высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Памятные награды и дипломы представителям отличившихся субъектов Федерации вручил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Татарстан представлял заместитель главы профильного ведомства Артем Чукин.

«Сложилась хорошая традиция, что на этом форуме мы ежегодно подводим предварительные результаты по нацпроекту „Безопасные качественные дороги“. Реализованы масштабные проекты, построены и обновлены дороги, транспортные развязки, мосты и путепроводы. Особенно важно, что изменения видят жители. Хочу поблагодарить все регионы за плодотворную работу и вклад в развитие дорожной отрасли!» — заявил Марат Хуснуллин.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

В текущем году на воплощение в жизнь мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане выделено 8,37 млрд рублей — 2,54 млрд рублей из бюджета РФ и 5,83 млрд рублей из бюджета РТ. Выполнены работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения общей протяженностью более 100 километров.

По итогам 2024 года в республике (в том числе благодаря дорожному нацпроекту) доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна достичь 51,6%, доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, — 85,01%, а доля входящих в опорную сеть автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, — 85,17%.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Нацпроекту «Безопасные качественные дороги» предшествовал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», который реализовывался в 36 регионах в 2017-2018 годах.