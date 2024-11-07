В Татарстане за 8 лет по нацпроекту отремонтировано более 1,6 тыс. км дорог

В Татарстане за весь период действия национального проекта «Безопасные качественные дороги» (и его предшественника, федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»), с 2017 по 2024 год, отремонтировано 1693 километра автодорог. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«Всего приведено в нормативное состояние более 1,6 тыс. километров, а вместе с программой дорожных работ — это свыше 8,3 тыс. километров автодорог. Реконструировано и построено 812 километров муниципальных и региональных дорог», — рассказал представитель Миндортранса.

По его словам, всё это позволило довести до нормативного состояния 51,6% региональных дорог и 85% дорог агломераций.

Всего на проект с 2017 по 2024 год было направлено 67,8 млрд рублей, из которых 40,7 млрд рублей поступило из федерального бюджета, подчеркнул Чукин.

«В рамках национального проекта за этот период построены крупные автодороги. Проведена реконструкция автодороги Казань — Шемордан и Большого Казанского кольца. Введен в эксплуатацию первый этап улицы Несмелова и первый этап Вознесенского тракта. 23,4 километра автодорог было построено и реконструировано за этот период», — отметил он.

Кроме того, по нацпроекту восстановлено 55 мостов общей протяженностью более 3,9 тыс. метров.

За восемь лет действия проекта «Безопасные качественные дороги» также ликвидированы 585 мест концентрации ДТП.

Национальные проекты в их нынешнем виде запущены в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.