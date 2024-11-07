В Татарстане по нацпроекту отремонтированы дороги на 8,3 млрд рублей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В этом году на национальный проект «Безопасные качественные дороги» в Татарстане выделено 8,3 млрд рублей. Средства в основном направлены на приведение в нормативное состояние муниципальных и региональных дорог в агломерациях. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«В общей сложности 8,2 млрд рублей пошло на дорожные работы, 141,5 млн рублей – на внедрение интеллектуальных транспортных систем в Казанской и Набережночелнинской агломерациях», – рассказал замглавы Миндортранса.

Работы на региональных дорогах завершены полностью на всех 53 объектах. На ремонт около 70 км автодорог регионального значения потратили 2,2 млрд рублей. «По итогам нацпроекта и приоритетного проекта с 2017 года доля дорог в нормативном состоянии увеличена с 46% до 51,6%. То есть приведено в нормативное состояние более 800 км региональных автодорог», – отметил Чукин.

В Казанской агломерации ремонт дорог по нацпроекту выполнен на 1,3 млрд рублей. Работы проведены на 11 объектах протяженностью 16,2 км. Так, например, отремонтированы участки проспекта Ибрагимова от ул. Восстания до ул.Воровского, улицы Гаврилова от ул.Маршала Чуйкова до проспекта Ямашева, улицы Копылова от ул.Тэцевская до ул.Воровского.

«За весь период реализации нацпроекта в Казанской агломерации достигнут уровень 85% нормативного состояния дорог. Приведены в нормативное состояние более 515 км дорог», – подчеркнул замминистра.

В Набережночелнинской агломерации отремонтировано три объекта протяженностью 12,4 км. На них было выделено 1,2 млрд рублей. «Один объект является переходящим – Набережные Челны – Водозабор. Работы на нем будут продолжены в следующем году. В этой агломерации доля дорог нормативного состояния выросла с 70,7% до 85%. За весь период реализации нацпроекта более 330 км автодорог приведено в нормативное состояние», – заявил Чукин.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Нижнекамской агломерации в этом году ремонт проведен на трех объектах протяженностью 7,9 км. Всего же с момента включения агломерации в нацпроект – с 2019 года – отремонтировано около 43 км. В нормативном состоянии сейчас находятся 85% автодорог.

Кроме того, по нацпроекту в этом году будет отремонтировано 19 мостов, расположенных на автодорогах. На эти цели заложено 2,7 млрд рублей.

«Оставшиеся объекты перейдут на следующий год. Всего за два года около 4 тыс. метров искусственных сооружений на региональных и муниципальных дорогах приведены в нормативное состояние», – заключил замминистра.

Национальные проекты запущены в России на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.