Татарстан тиражирует опыт Республиканского маркетингового центра в другие регионы России

В рамках Петербургского международного экономического форума делегация Татарстана договорилась с главами Ставропольской и Смоленской областей, Республиками Тыва и Карелия о сотрудничестве по внедрению ресурсов Республиканского маркетингового центра. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов на брифинге в Кабмине РТ.

Шагиахметов напомнил, что РМЦ выступает агрегатором по поиску новых рынков сбыта и продвижению на рынке российских производителей. По сути – это электронный портал, для обеспечения доступа малого и среднего бизнеса регионов России к новым рынкам сбыта.

«Данный опыт Татарстана уже используется в 8 регионах России. Благодаря РМЦ 4,4 тыс. татарстанских поставщиков – субъектов МСП в 2022 году получили заказы на 193 млрд рублей», – отметил министр.

Особое внимание Шагиахметов уделил исламскому банкингу. По его словам, те продукты, которые предоставляют организации партнерского финансирования, сейчас дороже традиционных из-за отсутствия мер господдержки.

«Важно, чтобы традиционные инструменты поддержки, банковские продукты и партнерские были равнодоступны и имели одинаковую стоимость», – сказал министр экономики.

Министр поделился, что председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал ближайшую дату принятия законопроекта в июле и старт эксперимента с сентября текущего года. При этом в планируемой версии законопроекта учтены все основные предложения от Татарстана.

В заключение Шагиахметов напомнил, что в рамках Петербургского международного экономического форума был озвучен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата российских регионов. По его результатам, Татарстан занял второе место среди регионов страны, уступив Москве. О том, что помогает республике занимать высокие позиции в топе, во время выступления на ПМЭФ рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.