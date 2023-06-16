Минниханов назвал три направления, помогающие Татарстану быть в лидерах инвестрейтинга

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время своего выступления на сессии по Национальному рейтингу состоянию инвестиционного климата на полях ПМЭФ отметил три важных направления, которые помогают республике держать высокую планку в этом вопросе. В 2023 году регион сохранил лидирующие позиции в рейтинге, заняв второе место.

«Во-первых, мы создали хорошую инфраструктуру для малого и среднего бизнеса. Созданы промышленные площадки. Там задействовано 97 тыс. человек, отгружена продукция на 596 млрд рублей. Во-вторых, ведем работу по подготовке кадров. Серьезно работаем по созданию ресурсных центров, их сегодня в республике 45. И в-третьих, помогаем в продвижении МСП, создали республиканский маркетинговый центр, там 4 400 участников, они получили заказ на 196 млрд рублей», – приводит слова Минниханова его пресс-служба.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Напомним, Татарстан входит в тройку лидеров состояния инвестклимата уже 8 лет подряд.