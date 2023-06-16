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Татарстан сохранил лидирующие позиции в рейтинге регионов по инвестклимату в 2023 году
В рамках Петербургского международного экономического форума был озвучен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата российских регионов. Татарстан вошел в тройку лидеров, заняв второе место.
«Несмотря на сложную внешнеэкономическую обстановку и санкционное давление, объем инвестиций в основной капитал Татарстана по итогам 2022 года превысил 888 млрд рублей, это на 10,5% больше по сравнению с показателем 2021 года. Кроме того, это более чем в два раза превышает среднюю динамику по России», – рассказали в Минэкономики РТ.
При формировании рейтинга эксперты анализируют 70 показателей субъектов РФ по таким направлениям, как, регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.
Информацию получают путем опроса предпринимателей, а также с использованием статистических данных.
Татарстан входит в тройку лидеров состояния инвестклимата уже восемь лет подряд.
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