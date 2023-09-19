Резиденты Иннополиса представят свои разработки на Kazan Digital Week 2023

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Резиденты Иннополиса представят свои разработки на Международном форуме Kazan Digital Week 2023, который пройдет 20-22 сентября в «Казань Экспо». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На стенде инновационного центра будут представлены, в том числе, система управления предприятием «Модули ERP» («Итерра Модули»), ноутбук Raybook и материнские платы, на базе которых он собран (ICL Техно), платформа унифицированных коммуникаций IVA MCU («ИВКС»), первая отечественная мобильная операционная система «Аврора» («Открытая мобильная платформа») и пр.

Помимо проектов компаний-резидентов ОЭЗ, свои разработки представят и студенты, и сотрудники Университета Иннополис. Среди них — сервис по созданию картин из набросков с помощью ИИ НейроХудожник и роботизированная мобильная платформа для чемпионата «Битва роботов».

Кроме того, Центр беспилотных технологий российского ИТ-вуза презентует беспилотный самолет с вертикальным взлетом и посадкой VTOL и комплекс на базе квадрокоптера InnoDrone для фиксации нарушения ПДД.

Также на полях форума будут подписаны важные для «Иннополиса» соглашения, а куратор и представители инновационного центра станут активными участниками деловой программы форума.