Татарстан стал вторым по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Республика Татарстан заняла второе место в номинации «Регион — лидер производительности труда». Награждение лучших участников национального проекта «Производительность труда» прошло в рамках VI Федерального форума «Производительность 360», сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Татарстан разделил с Краснодарским краем второе место среди регионов — лидеров по реализации нацпроекта. Первое место заняла Ростовская область, а третье — Самарская область.

Шестой по счету форум «Производительность 360» проходит в Москве 17 и 18 октября. За эти два дня в нем должны принять участие представители более 900 компаний со всей России. В мероприятии участвует в том числе и делегация Татарстана.

Первый день форума включает 12 панельных сессий. Их участники обсудят развитие нефтехимической отрасли, долгосрочные инвестиции в развитие персонала и лучшие практики сельскохозяйственной, строительной и транспортной отраслей. В общей сложности более 70 экспертов расскажут о передовых решениях, которые приводят к росту конкурентоспособности и увеличению прибыли бизнеса.

Во второй день форума делегатов ждут мастер-классы от ведущих тренеров Федерального центра компетенций в сфере производительности труда. Они объяснят слушателям, как плавно привести команду к изменениям и успешно внедрить культуру улучшений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал Татарстан в числе регионов — лидеров по исполнению нацпроектов.