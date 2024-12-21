Татарстан сократит допустимую долю иностранных работников в 2025 году

С 2025 года в 21 регионе России сократят допустимую долю иностранных работников. Об этом со ссылкой на Минтруд РФ сообщает ТАСС.

Напомним, что такой показатель на федеральном уровне установлен постановлением Правительства. В нем указан максимальный процент мигрантов, который может быть задействован в том или ином виде экономической деятельности. В соответствии с этим изменения будут приняты и на региональном уровне.

«Допустимая доля иностранных работников на 2025 год сократится в 21 субъекте РФ. Ограничения на иностранную рабочую силу устанавливаются ежегодно для приоритетного трудоустройства граждан России», — объяснили в пресс-службе министерства.

Помимо Татарстана, дополнительные ограничение на использование труда мигрантов введут в Калужской, Оренбургской, Магаданской, Челябинской, Астраханской, Рязанской, Волгоградской, Самарской, Новгородской, Амурской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Амурской, Свердловской и Тульской областях, Камчатском, Красноярском и Краснодарском краях, Дагестане, а также в Чукотском АО.

Ранее стало известно, что Татарстан планирует ввести запрет на трудоустройство мигрантов в такси, охране, ветеринарии и еще ряде областей. Подробнее об изменениях в законодательстве можно узнать в материале «Татар-информа».

В целом по стране в 2025 году иностранные работники не смогут устраиваться в аптеки, нестационарные торговые точки, трудиться на рынках.

В Минтруде подчеркнули, что законодательство позволяет регулировать предельно допустимое число мигрантов в отраслях и на отдельных предприятиях в частности.