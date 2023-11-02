Татарстан с начала года посетили более 3 млн туристов

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За девять месяцев текущего, 2023 года Татарстан посетили 3 118 639 туристов. Это следует из данных Росстата.

Год к году турпоток в республике сократился примерно на 2,2%. В январе — сентябре прошлого года посетили 3 187 952 отдыхающих. Всего за 2022 год в регионе побывали 3 542 590 туристов.

При этом по итогам января — августа сокращение турпотока равнялось 1,96%. Таким образом, разрыв между показателями 2022 и 2023 годов увеличился.

За отдельно взятый первый месяц осени Татарстан принял 272 180 отдыхающих. За аналогичный период прошлого года здесь отдохнули 284 646 человек. Таким образом, снижение сентябрьского турпотока составило почти 4,4%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в пятерку городов, популярных для путешествий с детьми.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — выражал уверенность глава государства.