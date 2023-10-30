Столица Татарстана вновь вошла в пятерку городов, популярных для путешествий с детьми

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань по итогам октября заняла четвертое место среди российских городов по популярности путешествий с детьми. Соответствующие данные приводит российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

На лидера, Санкт-Петербург, пришлось 12% бронирований для путешествий с детьми. На втором месте оказался город-курорт Сочи с 11% таких бронирований, а на третьем — Москва с 9%.

В топ-10 популярных направлений также вошли Кисловодск, Нижний Новгород, Ярославль, Геленджик, Красная Поляна и Новосибирск.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-5 российских городов для одиночного отдыха в октябре.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.