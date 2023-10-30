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Новости Татарстана и Казани
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Столица Татарстана вновь вошла в пятерку городов, популярных для путешествий с детьми
Казань по итогам октября заняла четвертое место среди российских городов по популярности путешествий с детьми. Соответствующие данные приводит российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
На лидера, Санкт-Петербург, пришлось 12% бронирований для путешествий с детьми. На втором месте оказался город-курорт Сочи с 11% таких бронирований, а на третьем — Москва с 9%.
В топ-10 популярных направлений также вошли Кисловодск, Нижний Новгород, Ярославль, Геленджик, Красная Поляна и Новосибирск.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в топ-5 российских городов для одиночного отдыха в октябре.
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