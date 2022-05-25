Четыре татарстанских приложения появились в новом онлайн-магазине RuStore

В новом онлайн-маркете приложений RuStore, запущенном сегодня в России, появилось 4 татарстанских приложения. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Татарстан уже разместил здесь 4 мобильных приложения — „Услуги РТ“, „Народный инспектор“, „Народный контроль РТ“, „Школьный экопатруль“, в ближайшее время пройдут модерацию еще три — „Я-Школьник“, „Локоло“ и „Мои субсидии“. Количество приложений будет расти ежедневно», — заявили в ведомстве, добавив, что новый сервис станет достойной альтернативой Google Play.

Отмечается, что RuStore скоро станет доступен и для зарубежных разработчиков, но создатели пообещали сначала сосредоточиться на российских компаниях. Сейчас бета-версия отечественного магазина приложений доступна только пользователям Android.

Напомним, в начале мая онлайн-магазин Google Play заблокировал скачивание и обновление платных приложений для пользователей из России. Причиной послужило проведение российской спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.