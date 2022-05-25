Пользователям Android стала доступна бета-версия магазина приложений RuStore

Пользователям Android стала доступна бета-версия отечественного магазина приложений RuStore, сообщили ТАСС в пресс-службе VK.

«VK при поддержке Минцифры России разработала и запустила бета-версию магазина приложений RuStore для пользователей мобильных устройств под управлением операционной системы Android. Загрузить RuStore на смартфон можно на официальной странице магазина rustore.ru», — сказано в сообщении.

Сейчас для установки доступно более 100 приложений. Это, к примеру, такие крупные сервисы, как «Яндекс», «Сбербанк», «Госуслуги», приложения мобильных операторов, маркетплейсы и игры. Отмечается, что личный кабинет сейчас доступен только части разработчиков, но в скором времени будет открыт для всех.

В компании рассказали о том, что летом 2022 года в RuStore также появятся платформа push-уведомлений, платежная система и рейтинги приложений. А до конца года будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты.

«Поддержку пользователей и разработчиков в режиме 24/7 осуществляет специальная сервисная служба VK», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в начале мая онлайн-магазин Google Play заблокировал скачивание и обновление платных приложений для пользователей из России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать антироссийские санкции. Так, ряд крупных иностранных компаний приостановили свою деятельность на территории РФ.