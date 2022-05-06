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Ру Тат
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Технологии
6 мая 2022  17:19

Google заблокировал скачивание платных приложений Google Play в России

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В онлайн-магазине Google Play в России заблокировано скачивание и обновление платных приложений. Об этом сообщается на сайте компании Google.

«В соответствии с нашей работой по выполнению санкций, Google Play блокирует скачивание и обновление платных приложений в России с 5 мая», – сказано в заявлении. 

Ранее для пользователей из России уже отключили возможность оплачивать покупки. Все бесплатные приложения остались доступными. Также сохранился доступ к ранее загруженным или купленным. 

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать антироссийские санкции. Также ряд крупных иностранных компаний приостановил свою деятельность на территории РФ.

#антироссийские санкции #спецоперация на Украине
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