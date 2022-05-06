Google заблокировал скачивание платных приложений Google Play в России

В онлайн-магазине Google Play в России заблокировано скачивание и обновление платных приложений. Об этом сообщается на сайте компании Google.

«В соответствии с нашей работой по выполнению санкций, Google Play блокирует скачивание и обновление платных приложений в России с 5 мая», – сказано в заявлении.

Ранее для пользователей из России уже отключили возможность оплачивать покупки. Все бесплатные приложения остались доступными. Также сохранился доступ к ранее загруженным или купленным.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать антироссийские санкции. Также ряд крупных иностранных компаний приостановил свою деятельность на территории РФ.