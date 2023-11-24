news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 24 ноября 2023 16:09

Татарстан признан одним из «лидеров ИИ» за создание радиологического дата-центра РКБ

Скопировать ссылку
Татарстан признан одним из «лидеров ИИ» за создание радиологического дата-центра РКБ
Фото: Минцифры Татарстана

Татарстан получил национальную премию «Лидеры искусственного интеллекта» в номинации «Премия регионам». Республика получила признание за создание и работу Радиологического дата-центра при РКБ, сообщает Минцифры Татарстана.

Церемония награждения состоялась на конференции AI Journey. Награду получил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.

Первый региональный радиологический центр при Республиканской клинической больнице начал работу в феврале этого года. Здесь круглосуточно обрабатываются результаты исследований, проведенных по всему Татарстану. К помощи медикам привлечен искусственный интеллект — это позволило в два раза повысить пропускную способность центра, а время на описание снимка сократить на 40%.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению, назвал Татарстан в числе немногих регионов, которые стремятся раскрыть и использовать все возможности ИИ, энергично вкладываются в развитие его возможностей.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что Татарстан получил премию за заслуги в развитии этики в сфере ИИ.

#искусственный интеллект #ркб
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100