Татарстан получил премию за заслуги в развитии этики в сфере ИИ

Фото: Минцифры Татарстана

Татарстан получил награду за развитие этики в сфере искусственного интеллекта. Премия была вручена на «Форуме этики искусственного интеллекта: Поколение GPT. Красные линИИ». Об этом сообщает Минцифры РТ.

Республика стала первым российским регионом, где в 2019 году был зарегистрирован первый правовой акт в сфере ИИ и появилась должность уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта. Сейчас эту должность занимает Булат Замалиев.

Напомним, что поздравление участникам форума направил Президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что событие объединяет исследователей, представителей общественных и международных организаций, ИТ-специалистов. Вместе они углубляют работу, проводимую в стране для продвижения искусственного интеллекта на различных площадках.