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Путин назвал Татарстан в числе немногих регионов, которые вкладываются в развитие ИИ
В России пока мало регионов, которые стремятся раскрыть и использовать все возможности искусственного интеллекта. На сегодня к ним относятся Татарстан, Башкортостан, Липецкая и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, заявил на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 Президент России Владимир Путин.
«Мало пока регионов, которые пока так энергично вкладываются в развитие всех возможностей использования искусственного интеллекта. Надеюсь, что мы будем более активно работать по этому направлению», — отметил глава государства, перечисляя лауреатов премии «Лидеры искусственного интеллекта».
Он подчеркнул, что молодые ученые и целые регионы предлагают прорывные решения в сфере искусственного интеллекта, задают амбициозные ориентиры для движения вперед.
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