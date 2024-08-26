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Общество 26 августа 2024 06:30

Татарстан признан лучшим регионом России по благоустройству дворов

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Татарстан признан лучшим регионом России по благоустройству дворов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан стал победителем I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в номинации «Лучший регион по реализации программ по благоустройству дворов». Об этом сообщает Институт развития городов РТ.

Церемония вручения премии состоялась накануне в Калуге в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

Премия организована Минстроем России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

В своем выступлении министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин обратил внимание на то, что теперь «Формирование комфортной городской среды» станет частью нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Помимо Татарстана на победу в номинации «Лучший регион по реализации программ по благоустройству дворов» претендовали Владимирская, Тамбовская, Ярославская области и Алтайский край.

Кроме того, Татарстан (вместе с Калужской, Липецкой и Тульской областями) был признан лауреатом в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“». Победителем стала Московская область. В общей сложности в рамках премии были предусмотрены 18 номинаций.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет облагорожено около 7 тыс. дворов.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

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#программа наш двор #национальные проекты
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