Монтаж оборудования по «Нашему двору» в РТ на 34% отстал от графика

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Ряд работ в рамках программы «Наш двор» в Татарстане ведется с отставанием от графика. Кроме того, 90% обновленных детских площадок не оборудованы специальными стендами с информацией об использовании оборудования. В результате есть случаи, когда дети получали травмы, заведены уголовные дела, рассказала на совещании в Доме Правительства РТ директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Совещание в режиме ВКС провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По словам Зиннатуллиной, дорожные работы по программе завершены на 83%, что на 9% ниже запланированных показателей.

«Но за последние две недели нам удалось заметно нарастить темпы работ», — добавила она.

Так, четыре района полностью завершили этот вид работ на 2024 год: Бавлинский, Кукморский, Лаишевский и Рыбно-Слободский. Однако есть среди муниципалитетов и те, в которых общее выполнение дорожных работ не достигло 85%, а динамика за прошедшие 14 дней не превысила 10%. Более того, в Тетюшском районе не наблюдалось никаких изменений за этот период.

Работы по освещению в рамках программы выполнены на 80% — на 15% ниже плана. За две недели динамика составила 9%, а в шести районах — более 10%. 172 дворах 18 районов завершили установку освещения, еще в 14 работы продолжаются.

Самое большое отставание от графика наблюдается в части монтажа оборудования — 34%. Плановый показатель выполнения должен составлять 89%, однако фактически достиг лишь 55%. Завершен монтаж 55% спортоборудования и 54% уличного.

По словам Зиннатуллиной, этот вид работ завершен в 343 дворах, или 41% от плана. В 27 районах монтаж продолжается, а Тетюшский район даже не начал его.

В районах продолжаются проверки качества проведеных работ. Отмечен ряд замечаний в адрес поставщиков детского и спортивного оборудования.

«Еще один важный момент — в 90% дворовых территорий текущего строительного сезона отсутствуют правила эксплуатации детского и спортивного оборудования на стендах. Есть прецеденты, когда дети получают травмы на детском и спортоборудовании, по отдельным эпизодам возбуждены уголовные дела», — заявила Зиннатуллина и призвала не обходить вниманием этот вопрос.