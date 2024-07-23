Минниханов назначен председателем комиссии Госсовета РФ по инфраструктуре

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов назначен председателем комиссии Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни». Указ о создании 21 комиссии Госсовета подписал Президент России Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Комиссии соответствуют направлениям социально-экономического развития РФ. Раис РТ с 2020 года возглавлял комиссию Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

Сейчас по поручению главы государства ведется работа по формированию нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Новый нацпроект может объединить восемь федеральных проектов по таким направлениям, как развитие населенных пунктов, новые жилищные возможности, ипотека, городская среда, обновление жилищного фонда, модернизация коммунальной инфраструктуры, инфраструктурное меню, новый ритм строительства.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 16 июля пообещал Путину представить ему нацпроект «Инфраструктура для жизни» в ближайшее время.