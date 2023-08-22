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Татарстан присоединился к Всероссийской хоровой акции в честь Дня государственного флага
В России прошла хоровая акция в честь празднования Дня государственного флага РФ. Участие в ней принял камерный хор Татарстана, который под руководством народной артистки республики Миляуши Таминдаровой исполнил у стен Казанского Кремля песню «Вперед Россия» Олега Газманова.
Присоединиться к акции смогли хоровые коллективы всех регионов страны, отмечает Минкульт РТ в своем телеграм-канале. По итогам акции снят единый видеоролик, на котором посвященную России песню исполняют разные коллективы со всей страны.
Посмотреть видеоролик можно на различных платформах в интернете, посвященных Дню флага России, а также в эфирах телевидения.
Напомним, с Днем государственного флага россиян поздравил Президент Владимир Путин. Также посвященный празднику видеоролик опубликовал Раис РТ Рустам Минниханов.
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