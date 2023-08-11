Казанский вертолетный завод представит многоцелевой Ми-17 на форуме «Армия – 2023»

В предстоящем форуме «Армия – 2023» примет участие Казанский вертолетный завод. В этом году предприятие представит посетителям многоцелевой вертолет Ми-17. Увидеть его можно будет в экспозиции холдинга «Вертолеты России», сообщает пресс-служба предприятия.

Во всем мире вертолет Ми-17 успел зарекомендовать себя как надежная и способная к широкому спектру задач машина, отмечает гендиректор КВЗ Владимир Гинсбург.

«Вертолет можно оснастить большим набором опционального оборудования, предусмотрев различные условия эксплуатации и потребности заказчика», – добавил он.

Всего на сегодня в 90 странах используется более 4,5 тыс. вертолетов серии Ми-8/17. Чаще всего их задействуют в СНГ, Африке, на Ближнем Востоке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Международный военно-технический форум «Армия – 2023» пройдет с 14 по 20 августа в выставочном центре «Патриот», на полигоне «Алабино» и аэродроме Кубинка. На нем планируется представить более 200 образцов техники, для посетителей проведут порядка 300 мероприятий.