Татарстан представил в Китае крупнейшую выставку Николая Фешина

Упаковка картин Николая Фешина в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Национальном художественном музее Китая открылась выставка «Посвящение мастеру», объединившая 70 произведений Николая Фешина, 60 из которых предоставил Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

В Национальном художественном музее Китая (NAMOC), ведущем государственном музее страны, состоялось торжественное открытие масштабной выставки «Посвящение мастеру: выставка живописи Николая Фешина» (Tribute to the Master: Nikolai Fechin Painting Exhibition), приуроченной к 145-летию со дня рождения выдающегося художника. В Пекине организована беспрецедентная рекламная кампания экспозиции, заметили в казанском музее.

Китайская публика сможет увидеть 70 произведений мастера – крупнейшее собрание его работ, когда-либо экспонировавшееся в КНР. Экспозиция объединила шедевры из фондов Музея ИЗО Татарстана (60 произведений – 47 живописных и 13 графических), Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых (Киров), Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств (Санкт-Петербург), а также из частных коллекций Москвы.

Китайские зрители впервые в таком объеме увидят ключевые произведения разных периодов творчества Фешина, включая монументальные полотна «Обливание» и «Бойня», пронзительный «Портрет отца», знаменитую серию детских портретов («Портрет Вари Адоратской», «Портрет дочери Ии», «Катенька», «Портрет Миши Бардукова»), а также «Автопортрет», «Портрет Н. М. Сапожниковой» и другие знаковые работы. Любовь китайской публики к творчеству мастера обусловлена глубоким уважением к традициям русской академической живописи, ярчайшим представителем которой является художник.

Подготовка выставки подобного уровня потребовала беспрецедентных усилий. В течение нескольких месяцев реставраторы ГМИИ РТ провели комплексные работы на всех живописных произведениях, направленных в КНР (укрепление красочного слоя, восполнение утрат, тонирование), а также отреставрировали исторические рамы. Это обеспечит аутентичное и бережное восприятие работ в экспозиционном пространстве музея, а также их сохранность и дальнейшее возвращение.

Выставка продлится почти пять месяцев и охватит сезон золотой осени Пекина и празднование китайского Нового года, что гарантирует ей статус одного из главных культурных событий столицы КНР.

«Коллекция произведений Николая Ивановича Фешина – визитная карточка Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, привлекающая внимание экспертного сообщества не только России, но и всего мира», – отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Художественный гений Фешина с исключительной полнотой представлен в нашей коллекции, которая по составу и уровню не имеет аналогов в мире. В настоящее время собрание работ Фешина в ГМИИ РТ насчитывает более 180 единиц хранения, включая живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство. Казанское собрание позволяет получить самое целостное представление о блестящем мастерстве художника-виртуоза. Для нас большая честь и ответственность – открывать Фешина китайскому зрителю в стенах Национального художественного музея Китая», – подчеркнула глава Минкультуры Татарстана.

С учетом высочайшего статуса выставки в церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов с супругой, министр культуры РТ Ирада Аюпова, директор ГМИИ РТ Дамир Натфуллин, директор Национального художественного музея Китая Пань Икуй, президенты Академии художеств Китая, правнучка Николая Фешина Рейчел Доннер.

В ходе церемонии открытия спикеры отметили, что выставка – важнейший шаг в укреплении дружественных связей между Российской Федерацией в целом и Республикой Татарстан в частности с одной стороны и Китайской Народной Республикой – с другой. Они также заявили о значимости подобных культурно-дипломатических проектов для российско-китайских отношений.